В Сердобске женщина-водитель подозревается в применении насилия к инспектору ДПС Криминал

Сердобск, 12 марта 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» возбуждено в Сердобске Пензенской области в отношении женщины-водителя, которая проявила неуважение к сотруднику Госавтоинспекции.

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«По данным следствия, в ночь на 27 февраля женщина 1985 года рождения была задержана сотрудниками полиции в Сердобске за управление автомашиной в состоянии опьянения. После ее отстранения от управления транспортным средством инспектор ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Сердобскому району вызвал эвакуатор. По его прибытии подозреваемая начала вести себя агрессивно — выражая недовольство по поводу эвакуации ее автомашины, она нанесла инспектору ДПС не менее одного удара рукой по лицу, причинив ему кровоподтек в области глаза, а также множественные удары руками и ногами по телу», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что противоправные действия женщины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время следователь выясняет все обстоятельства произошедшего.