В Пензе возбуждено дело о вовлечении девочки в занятие попрошайничеством Криминал

Пенза, 4 апреля 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 46-летней жительницы Пензы, которая подозревается в вовлечении 8-летней дочери в занятие попрошайничеством. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«В ходе проверки установлено, что женщина не исполняет обязанности по воспитанию и развитию своей несовершеннолетней дочери, систематически вовлекает ее в занятие попрошайничеством на улицах Пензы. В марте 2019 года девочка попрошайничала у торговых центров. Она не ходит в школу, что негативно влияет на ее моральное и нравственное развитие», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».