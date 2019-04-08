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«Сеть» внесена в список организаций, признанных террористическими

14:45 | 08.04.2019 | Криминал

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Москва, 8 апреля 2019. PenzaNews. Сообщество «Сеть», в котором, по информации правоохранительных органов, состояли несколько молодых людей, в том числе из Пензы, внесено в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими. Об этом свидетельствуют данные на сайте Федеральной службы безопасности.

«Сеть» внесена в список организаций, признанных террористическими

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, «Сеть» значится в списке под номером 30.

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Сообщество признано террористической организацией и запрещено на территории России на основании решения Московского окружного военного суда от 17 января 2019 года. Оно вступило в силу 14 марта.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 января 2019 года Московский окружной военный суд в ходе выездного заседания в Санкт-Петербурге вынес первый приговор по так называемому делу «Сети» в отношении местного жителя Игоря Шишкина.

Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ «Организация террористического сообщества и участие в нем». Игорю Шишкину назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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