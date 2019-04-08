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Жительница Пензы отправится в колонию за организацию притона

15:09 | 08.04.2019 | Криминал

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Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Жительница Пензы, признанная судом виновной в систематическом предоставлении помещения потребителям наркотиков, изготовлении и хранении без цели сбыта запрещенных веществ, а также незаконном проникновении в жилище, проведет в колонии общего режима 3 года и 7 месяцев.

Жительница Пензы отправится в колонию за организацию притона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что с сентября по октябрь 2018 года женщина 1985 года рождения, проживающая в одном из многоквартирных домов на проспекте Строителей в Пензе, систематически предоставляла знакомым свою квартиру для потребления наркотических средств. Наркотики хозяйка квартиры изготавливала и принимала вместе с ними», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, в начале октября женщина в домашних условиях приготовила наркотическое средство массой более 7 граммов, которое хранила на кухне в двух шприцах для личного потребления, пока его не изъяли сотрудники полиции.

«В ноябре злоумышленница незаконно проникла в жилище ранее незнакомого мужчины, проживающего на проезде Павлика Морозова в Пензе. В дом она попала, незаконно воспользовавшись найденным на террасе ключом. В жилом помещении женщина находилась вплоть до прихода хозяина дома», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что ранее жительница Пензы неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и предоставление помещения для потребления наркотических средств.

«Приговор не вступил в законную силу», — добавила она.

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