Под Пензой глава почтового отделения осуждена за присвоение почти 100 тыс. рублей Криминал

Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Жительница села Чемодановка Пензенской области, которая, будучи начальником отделения почтовой связи, не внесла в кассу и похитила около 100 тыс. рублей, признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Бессоновского районного суда, подотчетные денежные средства женщина получала от работников почтового отделения.

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«Она признала свою вину полностью. Дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства», — пояснил собеседник агентства, добавив, что в числе смягчающих обстоятельств учтено наличие у подсудимой малолетнего ребенка.

Представитель суда уточнил, что виновной назначено наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, органах власти, а также государственных и муниципальных учреждениях, сроком на один год.

«Гражданский иск о возмещении имущественного ущерба на сумму 95 тыс. 920 рублей 99 копеек, причиненного ФГУП «Почта России», удовлетворен в полном объеме. Приговор вступил в законную силу», — сказал он.