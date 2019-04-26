В Пензенской области за три месяца выявлено около 50 преступлений в сфере коррупции Криминал

Пенза, 26 апреля 2019. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов выявили 48 преступлений коррупционной направленности в Пензенской области в I квартале 2019 года, в то время как за аналогичный период 2018-го их насчитывалось лишь 29. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она уточнила, что среди них — 21 факт мошенничества, 18 случаев взяточничества, пять — коммерческого подкупа, два — служебного подлога, еще столько же — присвоения или растраты.

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«Всего в производстве следственных органов с учетом ранее выявленных преступлений находилось 71 уголовное дело в коррупционной сфере», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что в Пензенской области сохраняется тенденция повышения эффективности работы правоохранительных органов по минимизации последствий коррупции.

«Если за три месяца 2018 года в ходе расследования уголовных дел удалось добиться добровольного возмещения ущерба по оконченным уголовным делам в объеме 47% от причиненного материального ущерба — 199 тыс. рублей, то в I квартале 2019-го этот показатель составил 100% — 892 тыс. рублей», — сказала представитель прокуратуры.