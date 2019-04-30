EN
02:30:10 Среда, 1 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Ирина Ширшина больше не находится под домашним арестом

20:43 | 30.04.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы изменил меру пресечения заместителю главы администрации города по земельным и градостроительным вопросам Ирине Ширшиной с домашнего ареста на подписку о невыезде. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил адвокат Алексей Агафонов.

Ирина Ширшина больше не находится под домашним арестом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, соответствующее постановление судья Наталья Марчук вынесла 30 апреля.

Отвечая на вопрос о том, что стало основанием для изменения меры пресечения, собеседник агентства назвал несколько причин в совокупности.

«На мой взгляд, стало основанием, что та необходимость, которая была, которая мотивировалась первоначально, сейчас отпала; все уже практически доказательства исследованы; [учтено] поведение Ирины Владимировны [Ширшиной], которая не нарушала условия домашнего ареста», — пояснил Алексей Агафонов, подчеркнув, что «суд проявил гуманность».

«Мы давно просили об этом решении. Сейчас, видимо, назрело, что такое решение должно быть принято», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Ирина Ширшина находилась под домашним арестом с начала августа 2017 года.

Ей вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Кроме Ирины Ширшиной, по уголовному делу в качестве подсудимых проходят бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Оба обвиняются в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ). При этом Татьяне Титковой инкриминируется еще и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Загрузка...
Читайте также
Пензенский губернатор назвал предприятия, которые будут открыты в 2019 году Пензенская полиция готова обеспечить общественный порядок на майские праздники — УМВД
Судьба пензенского памятника Дзержинскому пока не решена В Пензе утверждено инвестсоглашение с компанией «Черкизово-Свиноводство»
Передаче здания пензенского ДК церкви предшествовала долгая работа — Белохвостиков Утверждено инвестсоглашение с «Пачелмским хозяйством»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама