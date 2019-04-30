Ирина Ширшина больше не находится под домашним арестом Криминал

Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы изменил меру пресечения заместителю главы администрации города по земельным и градостроительным вопросам Ирине Ширшиной с домашнего ареста на подписку о невыезде. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил адвокат Алексей Агафонов.

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По его словам, соответствующее постановление судья Наталья Марчук вынесла 30 апреля.

Отвечая на вопрос о том, что стало основанием для изменения меры пресечения, собеседник агентства назвал несколько причин в совокупности.

«На мой взгляд, стало основанием, что та необходимость, которая была, которая мотивировалась первоначально, сейчас отпала; все уже практически доказательства исследованы; [учтено] поведение Ирины Владимировны [Ширшиной], которая не нарушала условия домашнего ареста», — пояснил Алексей Агафонов, подчеркнув, что «суд проявил гуманность».

«Мы давно просили об этом решении. Сейчас, видимо, назрело, что такое решение должно быть принято», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Ирина Ширшина находилась под домашним арестом с начала августа 2017 года.



Ей вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Кроме Ирины Ширшиной, по уголовному делу в качестве подсудимых проходят бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Оба обвиняются в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ). При этом Татьяне Титковой инкриминируется еще и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).