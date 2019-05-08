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После публикации СМИ с сайта пензенского правительства удалили данные о Стрючкове

17:07 | 08.05.2019 | Политика

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Пенза, 8 мая 2019. PenzaNews. Данные о Владимире Стрючкове, который освободил пост министра здравоохранения Пензенской области 29 апреля, но спустя неделю все еще числился на сайте регионального правительства руководителем ведомства, удалены с официального интернет-портала после публикации ИА «PenzaNews».

После публикации СМИ с сайта пензенского правительства удалили данные о Стрючкове. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Теперь в разделе «Структура правительства Пензенской области» в качестве главы регионального Минздрава указана врио министра Оксана Чижова.

В разделе «Органы власти» информация о Владимире Стрючкове, где его фамилия шла второй в списке после губернатора Ивана Белозерцева, также отсутствует. В соответствующей строке размещены фамилия, имя и отчество временного руководителя министерства. Однако место для биографии пока пустует.

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Кроме того, обновлен телефонный справочник, где еще вчера были размещены данные Владимира Стрючкова — там указаны сведения Оксаны Чижовой.

1 мая пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина сообщила, что министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков покинул занимаемый пост. При этом общественность узнала об увольнении высокопоставленного чиновника, состоявшемся за два дня до этого, лишь после появления в СМИ информации о том, что он якобы совершил некий поступок, который может стоить ему не только должности, но и повлечь возбуждение уголовного дела.

6 мая стало известно, что исполнение обязанностей министра здравоохранения Пензенской области возложено на Оксану Чижову, которая с августа 2012 года является заместителем руководителя ведомства.

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