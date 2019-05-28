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В Пензе осужден молодой человек, избивший подростка и мужчину у водоема

08:47 | 28.05.2019 | Криминал

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Пенза, 28 мая 2019. PenzaNews. Наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено 18-летнему жителю Пензы, который избил незнакомого подростка и заступившегося за него мужчину у водоема. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе осужден молодой человек, избивший подростка и мужчину у водоема. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что днем 29 июня 2018 года подросток 2002 года рождения вместе с приятелем пришел к водоему, расположенному недалеко от улицы Стасова в Пензе, чтобы порыбачить», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, вечером к ним приблизился молодой человек, который поинтересовался, есть ли у них сигареты и деньги, на что те ответили отрицательно.

«После этого злоумышленник начал избивать одного из них — потерпевшего 2002 года рождения. В общей сложности он нанес ему не менее пяти ударов руками по голове, причинив подростку закрытую черепно-мозговую травму», — сказала Татьяна Махницкая, добавив, что на его защиту встал мужчина, находившийся на берегу вместе со своей семьей, в итоге злоумышленник минимум дважды ударил его по голове.

Представитель следственного управления уточнила, что молодой человек признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Приговор пока не вступил в законную силу.

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