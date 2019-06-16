После убийства жителя Чемодановки власти займутся благоустройством села Общество

Пенза, 16 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал решить вопросы благоустройства в Чемодановке, где произошел переросший в массовую драку конфликт, в результате которого был убит местный житель, в связи с чем в село направлены представители центральных аппаратов Следственного комитета России и МВД РФ.

Фото: Pnzreg.ru

«Есть проблемы по дворовым территориям. Нужно сделать дорогу. Все эти болевые точки мы выявим, составим дорожную карту по развитию», — сказал он в ходе встречи с жителями села Чемодановка в минувшую субботу, 15 июня.

В этот день глава региона вместе с председателем правительства Пензенской области Николаем Симоновым, его заместителем Дмитрием Семеновым, главами Минстроя и управления ЖКХ региона Александром Гришаевым и Михаилом Панюхиным, а также главой администрации Бессоновского района Вячеславом Демичевым совершил объезд села.

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«Участок улицы Кузнецкой вместе с разворотом на кольцо и дорогу до трассы на Лопуховку отремонтируем уже в этом году, будем решать вопрос с автобусом. По улице Заречной готовьте проектно-сметную документацию, ее ремонт планируем на следующий год. По освещению готовим проект и также сделаем на следующий год. Проведите ревизию участка водопроводных сетей на улице Заречной и делайте проект на водопровод», — дал поручения губернатор.

Комментируя информацию о том, что в Чемодановском сельсовете происходит частая смена глав администрации, Иван Белозерцев пообещал уделить внимание этому вопросу.

«От главы местного самоуправления многое зависит. Я помогу вашему главе, который будет избран в соответствии с законом, в решении социальных вопросов», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.