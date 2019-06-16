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В селе Лопатки выясняют причины пожара в частном доме

10:58 | 16.06.2019 | Происшествия

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Пенза, 16 июня 2019. PenzaNews. Специалисты выясняют причины пожара, в результате которого сгорели надворные постройки на площади 50 кв. метров и срубовой дом площадью 150 кв. метров на улице Песочной в селе Лопатки Бессоновского района Пензенской области вечером в минувшую субботу, 15 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова.

В селе Лопатки выясняют причины пожара в частном доме. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что в момент пожара людей внутри не было.

По словам представителя ведомства, в настоящее время на месте происшествия работают дознаватели и испытательно-пожарная лаборатория.

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Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Село Лопатки граничит с Чемодановкой, к которой в последние дни приковано большое внимание общественности в связи с произошедшим конфликтом, унесшим жизнь человека.

Расследованием уголовного дела, возбужденного по данному факту, занимается главное следственное управление СКР. Также в Пензенскую область направлены представители центрального аппарата МВД России.

По последним данным, задержаны 15 человек, двое из которых заключены под стражу.

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