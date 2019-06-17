Лесному хозяйству Пензенской области причинен вред на 700 млн. рублей Криминал

Пенза, 17 июня 2019. PenzaNews. Вред, причиненный лесному хозяйству Пензенской области, причиненный в результате нарушений законодательства, превышает 700 млн. рублей. Об этом сообщил замглавы Минприроды России – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, комментируя результаты проверки, проведенной в феврале и марте 2019 года по поручению прокуратуры региона.

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«В 2019 году вследствие ненадлежащего исполнения министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, в частности, в результате необоснованного назначения и проведения рубок, причиненный лесу вред составил более 700 млн. рублей», — сказал он.

По словам главы Рослесхоза, региональное ведомство допускало нарушения возрастных периодов проведения рубок при осуществлении ухода за лесами.

Как пояснили ИА «PenzaNews» в пресс-службе федерального ведомства, в частности, были назначены и проведены рубки в приспевающих и спелых насаждениях. Кроме того, выявлена организация сплошных и выборочных рубок на участках особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения и особо защитных участках лесов с нарушением правового режима. Выявлены факты проведения санитарных рубок лесных насаждений, неправомерно назначенных неуполномоченными лицами. Помимо этого, установлены случаи непринятия мер по ликвидации лесного пожара.

В связи с этим в адрес Минлесхоза Пензенской области, возглавляемого Александром Москвиным, направлено предписание об устранении выявленных нарушений.

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Кроме того, материалы внеплановой проверки были переданы в прокуратуру Пензенской области и региональное управление ФСБ России. В результате возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Ранее — в 2017–2019 годах — в Пензенской области специалистами Рослесхоза совместно с представителями ФСБ уже выявлялись факты незаконных рубок лесных насаждений в особо крупном размере. Так, в суде находится уголовное дело по обвинению группы должностных лиц министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и государственных автономных учреждений региона.

По данным Рослесхоза, в июле предстоит плановая проверка лесного хозяйства Пензенской области.