Бывший пензенский вице-губернатор попросил оправдать его по делу о мошенничестве с землей Криминал

Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», попросил оправдать его по громкому уголовному делу, которое рассматривается в Ленинском районном суде Пензы.

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В ходе прений в среду, 19 июня, он обратил внимание на то, что по факту земля в СНТ «Искра-1», которую он пытался оформить в собственность, является межой, пригодной лишь для выравнивания участка.

Валерий Савин пояснил также, что ставил перед собой именно задачу выровнять участок и оформить землю по закону, при этом на тот момент для него не составляло проблемы при необходимости заплатить за нее 100 тыс. или 200 тыс. рублей.

Он добавил, что процедура предоставления ему участка проходила строго в соответствии с установленными требованиями.

Кроме того, подсудимый в очередной раз сделал акцент на невозможности определения четких границ территории данного СНТ, а также на то, что в этой ситуации ориентирами служат объекты на местности.

Помимо этого, бывший высокопоставленный чиновник отметил, что 16 из 26 участников собрания членов товарищества, состоявшегося 6 июня 2014 года, подтвердили рассмотрение вопроса о предоставлении ему дополнительной земли, а остальные десять не отрицали этого, сославшись на то, что не помнят.

Подводя итог, Валерий Савин заявил, что надеется на справедливый приговор.

«Уважаемый суд, я обращаюсь к вам, чтобы справедливость на Пензенской земле восторжествовала, чтобы десятки свидетелей, которые прошли через наше судебное заседание, не оказались униженными и оскорбленными за то, что на суде они дали правдивые показания, за то, что не пошли на поводу у прокуроров», — сказал он.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве подсудимых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, бывший вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной, по последним данным, вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ).

Татьяна Титкова обвиняется в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).