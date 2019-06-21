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В Пензе вступил в силу приговор экс-руководителю НИИФИ

14:43 | 21.06.2019 | Криминал

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Пенза, 21 июня 2019. PenzaNews. Приговор, которым бывший генеральный директор пензенского акционерного общества «Научно-исследовательский институт физических измерений» (входит в структуру АО «Российские космические системы») Андрей Николаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Пензенской области, которое занималось расследованием уголовного дела.

В Пензе вступил в силу приговор экс-руководителю НИИФИ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что умысел на присвоение денежных средств возник у руководителя в октябре 2016 года.

«Действуя из корыстной заинтересованности, [Андрей] Николаев разработал преступную схему, согласно которой с использованием своих должностных полномочий заключал заведомо фиктивные трудовые договоры с третьими лицами и производил на их имя начисление заработной платы за счет денежных средств АО «НИИФИ», которые затем присваивал. Действия злоумышленника были вскрыты, после чего в октябре 2018 года он был задержан сотрудниками УФСБ», — сказали в пресс-службе, уточнив при этом, что сумма присвоенных денежных средств предприятия превысила 2,5 млн. рублей.

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В управлении добавили, что приговором суда Андрею Николаеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 300 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Андрей Николаев занимал пост генерального директора АО «НИИФИ» с осени 2016 года до сентября 2018-го.

22 ноября предприятие возглавил Алексей Новоселов, до этого работавший заместителем генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «Российские космические системы».

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