Экс-глава НИИФИ Андрей Николаев обязан вернуть предприятию около 11 млн. рублей Экономика

Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Решение суда, которым удовлетворены исковые требования пензенского акционерного общества «Научно-исследовательский институт физических измерений» (входит в структуру АО «Российские космические системы») к экс-руководителю НИИФИ Андрею Николаеву о возмещении ущерба в размере около 11 млн. рублей, вступило в законную силу.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Первомайского районного суда Пензы, в июне 2018 года на предприятии была проведена комиссионная проверка, в ходе которой установлено, что размер среднего заработка, учитываемый при расчете командировочных и отпускных выплат генеральному директору в 2016 и 2017 годах, оказался завышен, в результате чего ему было необоснованно выплачено 10 млн. 871 тыс. 917 рублей.

«Совет директоров расценил данное обстоятельство как грубейшее нарушение устава АО «НИИФИ» и федерального закона «Об акционерных обществах», принесшее предприятию ущерб», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что урегулировать этот вопрос в досудебном порядке не удалось.

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По словам представителя суда, согласно материалам дела, Андрей Николаев не мог не знать о неправомерности получения им завышенных выплат за нахождение в командировках и в отпуске, поэтому он обязан возместить причиненные акционерному обществу убытки.

Представитель бывшего генерального директора НИИФИ с решением суда первой инстанции не согласился и подал апелляционную жалобу.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда не нашла оснований для отмены решения и оставила жалобу без удовлетворения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Андрей Николаев занимал пост генерального директора АО «НИИФИ» с осени 2016 года до сентября 2018-го.

22 ноября предприятие возглавил Алексей Новоселов, до этого работавший заместителем генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «Российские космические системы».