Ширшина считает, что стала подсудимой из-за отказа давать показания против Савина Криминал

Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. Экс-заместитель главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирина Ширшина считает уголовное преследование в отношении себя следствием того, что она отказалась давать ложные показания против бывшего вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина.

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«Я не считаю себя виновной ни по одному из предъявленных мне обвинений. На протяжении всего хода предварительного следствия и рассмотрения дела в суде у меня сложилось стойкое ощущение, что все происходящее — это съемки какого-то ужасного художественного фильма, настолько фантастическими мне казались предъявленные обвинения», — сказала подсудимая Ирина Ширшина, выступая с последним словом в Ленинском районном суде Пензы в понедельник, 24 июня.

Она выразила мнение, что доводы прокуратуры основаны на домыслах, искажении или игнорировании показаний свидетелей.

В качестве примера экс-чиновница привела эпизод с выделением земли двоюродному брату бывшего вице-мэра Андрея Шевченко Виктору Глухову. По словам Ирины Ширшиной, гособвинение утверждает, что Андрей Шевченко якобы говорил ей об имеющейся родственной связи, однако сам он во время дачи показаний это отрицал.

«Это говорит об изначально обвинительном уклоне рассматриваемого дела, нежелании устанавливать истину по этому делу, а также желании доказать вопреки всем доказательствам, вопреки закону, за исполнением которого прокуратура в общем-то должна надзирать, что я, Савин и [заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна] Титкова виновны. Единственное дело, которое фактически интересовало сторону обвинения, это дело в отношении [бывшего] вице-губернатора. Я, несмотря на все угрозы и требования, не давала показания против Валерия Александровича, не понимая, как можно оговорить невиновного человека. Следствием этого стало возбуждение в отношении меня еще трех уголовных дел», — заявила бывший вице-мэр.

Она предположила, что свидетели под давлением подписывали протоколы допросов, не читая, и только в суде, осознав последствия в виде уголовного преследования троих человек, находили в себе силы говорить правду.

«Согласовывая постановление о предоставлении участка Савину Валерию Александровичу, я не сомневалась и сейчас не сомневаюсь в его законности, поскольку оно было подготовлено и согласовано всеми уполномоченными исполнителями, верившими в правильность принятого решения. Оснований сомневаться в компетентности специалистов администрации у меня не было. Я никого не вводила в заблуждение, не просила согласовывать проект постановления задним числом, а лишь участвовала в восстановлении утраченного ранее подписанного постановления», — пояснила Ирина Ширшина.

Говоря об эпизоде, связанном с перечислением ООО «Сити-Строй» спонсорской помощи на покупку новой новогодней елки для города якобы в расчете на содействие при вводе в эксплуатацию первой очереди ЖК «Сатурн», экс-чиновница отметила, что всегда считала бывшего учредителя организации, соучредителя и экс-руководителя ООО «Сан-Лико-Инвест» Ивана Николаева непорядочным человеком и поэтому общалась с ним только при свидетелях.

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«Вся ситуация с благотворительной помощью была максимально прозрачной. Николаев мечтал, чтобы его наградили, и постоянно спрашивал меня, что для этого нужно сделать, чем помочь городу в виде оказания благотворительной помощи. Я никак не влияла на выдачу разрешительных документов «Сан-Лико-Инвест», — сказала подсудимая.

Ирина Ширшина добавила также, что негативное отношение к ней со стороны Ивана Николаева связано с отказом на его незаконную просьбу изменить назначение участка в районе развлекательного комплекса «Изумрудный город» с магазина и гостиницы на жилой многоквартирный дом.

«То, что происходит с «Сити-Строй» — фиктивные директора, учредители, сведения о которых признаны недостоверными, лишний раз подчеркивает непорядочность Николаева в деловых вопросах и характеризует его как человека, склонного к незаконным действиям и уходу от ответственности. В настоящее время дом, который он должен был ввести весной 2019 года, не имеет даже еще закрытого контура. […] Он до декабря 2019 года имеет продленное разрешение, и явно в декабре 2019 года он его не введет. Мы еще, наверное, услышим имя Николаева в ситуации с обманутыми дольщиками на территории города Пензы», — отметила она.

Кроме того, по словам Ирины Ширшиной, если бы не уголовное дело против нее, то ситуация с судами по сносу незаконно реконструированных объектов на улице Байдукова, была бы расценена как положительная практика.

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«Эпизод с предоставлением участка [Виктору] Глухову — это кульминация той фантастической истории, в которой, к сожалению, мы все оказались. В момент «совершения преступления» я со своей семьей летела в самолете вместе с начальником отдела по расследованию особо важных дел [Андреем] Чапановым. И в чем заключается мое преступление, [...] когда имеется только подпись на бланке, который один из сотен в день?» — задалась вопросом бывший заместитель главы администрации Пензы.

Она подчеркнула, что прокурор не объяснил ни мотивы, ни способ совершения преступления.

«Никаких оснований помогать Шевченко у меня не было, тем более совершать для этого какие-либо незаконные действия. Мое отношение к Шевченко описали свидетели [вице-мэр Юрий] Ильин и [заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры мэрии Татьяна] Жукова, что оно было неуважительным и безразличным. Согласовывать документы по Глухову я никого не просила. […] Сам Шевченко в тот период исполнял обязанности первого заместителя [главы администрации Пензы], имел возможность все сделать, так как пользовался полномочиями первого заместителя и мог брать документы из протокольной части», — пояснила Ирина Ширшина.

Она уточнила, что отдел, в котором Андрей Шевченко консультировался по поводу участка, занимается только безвозмездным предоставлением земли, а значит, он рассчитывал именно на ее бесплатное выделение в СНТ «Искра-1».

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«Это он должен сидеть на скамье подсудимых и объяснять, как и почему он хотел получить бесплатно участок и оформить его на своего брата. […] Прошу суд оправдать меня по всем эпизодам обвинения», — резюмировала Ирина Ширшина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве подсудимых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, бывший вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной, по последним данным, вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ).

Татьяна Титкова обвиняется в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).