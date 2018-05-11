Савин рассказал, какие события предшествовали уголовному делу против него Криминал

Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Подозреваемый в мошенничестве бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин в интервью газете «Улица Московская» подробно рассказал о событиях, которые произошли до того, как против него было возбуждено уголовное дело о земельном участке в СНТ «Искра-1».

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По его словам, летом 2015 года и.о. губернатора Иван Белозерцев дал поручение попытаться вернуть в областную собственность проданное по решению его предшественника Василия Бочкарева «Пензенское объединение автовокзалов», имущество которого было оценено в несколько десятков миллионов рублей, хотя в структуру организации входили почти все автовокзалы региона, включая большой комплекс на улице Луначарского в Пензе.

«[...] 51% акций был продан за смехотворную сумму некой компании «Венера». Как потом выяснилось, директором этой организации оказалась какая-то подставная женщина. И в дальнейших переговорах интересы «Венеры» представлял некий господин Лащагин, которого в определенных кругах называют адвокатом семьи Бочкаревых. […] Так я стал работать над этим вопросом, готовил обращения в органы правопорядка. Мы также провели новую оценку стоимости. Из нее следовало, что стоимость акций, проданных при губернаторе Бочкареве, была занижена в 3–4 раза», — рассказал бывший чиновник.

Он отметил, что дело по факту продажи акций было возбуждено в феврале 2016 года, и «потихоньку начался процесс возврата областной собственности».

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«Незадолго до этого, где-то в январе 2016 года, мне звонил Василий Кузьмич и намекал, что зря я этим вопросом начал заниматься. В марте следствие начало набирать обороты, и Бочкарев позвонил мне еще раз. Он сказал, что готов вернуть эти акции, но с условием. По его словам, цена возврата должна быть другой — в 3 раза выше той суммы, что компания «Венера» заплатила по договору купли-продажи. По словам Василия Кузьмича, это было связано с тем, что на тот момент вырос доллар. Я ему сразу сказал, что, Василий Кузьмич, мы этого сделать не сможем, поскольку таких средств у регионального правительства нет, да и вообще это незаконно. Максимум, что могла предложить Пензенская область своему бывшему губернатору — увеличить стоимость акций на 8,4% в соответствии со ставкой рефинансирования Центробанка. […] В процессе переговоров сторона бывшего губернатора пыталась выставлять разные условия. Например, они соглашались на ставку Центробанка в том случае, если область отдаст им землю в Шемышейском районе. Проблему решали мучительно и долго. Но в результате акции удалось вернуть в собственность области. Мы все-таки заплатили на 8,4% больше, но землю в Шемышейском районе отстояли», — рассказал Валерий Савин.

Он добавил, что параллельно с этой работой началось наведение порядка на рынке закупок медикаментов для пензенских больниц, поскольку при прежнем губернаторе «был монополист, который везде пытался протолкнуть свою продукцию, и у него это, как правило, получалось».

«Отчасти нам это удалось. Уже по итогам 2016 года другие поставщики взяли на себя порядка 25% от общего объема поставляемой продукции в медицинские учреждения. Появилась конкуренция, появились более низкие цены», — отметил собеседник издания.

По мнению бывшего вице-губернатора, работа над этими вопросами отразилась на его дальнейшей судьбе, и он стал фигурантом уголовного дела.

«По версии следствия, я незаконно присвоил полоску земли, которая якобы принадлежит муниципалитету и находится рядом с моей дачей на Барковке. Из этой мухи раздули настоящего слона. Причем надувать его начали как раз весной 2016 года — сразу после того, как полиция возбудила уголовное дело по факту продажи акций «Пензенского объединения автовокзалов», — сказал Валерий Савин.

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По его словам, главные информационные атаки шли через портал, учредителем и главным редактором которого является Александр Тузов — член общественного совета при УМВД России по Пензенской области, бывший сотрудник ФСБ на пенсии, живущий, по собственному признанию, на иждивении супруги-госслужащей.

«Мне вменяют в вину, будто я преступным путем похитил 844 кв. метра земли, которая принадлежит городу. Но на самом деле речь идет об узкой полоске, которая опоясывает мою дачу с трех сторон. Чтобы понять абсурдность всей этой ситуации, достаточно взглянуть на кадастровую карту. Максимальная ширина этой полоски земли — шесть метров. Минимальная — несколько сантиметров. Здесь даже сарай не построишь. […] Землю я ни у кого не крал. О том, что забор выходит за пределы участка, я узнал еще несколько лет назад. С тех пор мною предпринимались попытки привести все это в соответствие с законом. В частности, в 2013 году я обращался в правление СНТ «Искра-1», а в феврале 2016 года обращался в администрацию города Пензы лично к Виктору Николаевичу Кувайцеву. Я готов был выкупить эти квадратные метры или взять их в аренду. После чего Виктор Николаевич дал своим сотрудникам поручение проработать эту тему. Они подняли документы Росреестра и увидели, что это земли коллективного пользования, которыми вправе распоряжаться члены садоводческих обществ. То есть документы говорят, что это даже не муниципальная земля. И следствие тоже видит, что земля коллективного пользования в СНТ «Искра-1» имеется. Однако оно полагает, что я все-таки преступным путем похитил там какую-то муниципальную землю, войдя в преступный сговор с заместителем мэра Ириной Владимировной Ширшиной», — сказал Валерий Савин.