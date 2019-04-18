ЖК «Маяковский» планируется сдать до конца 2019 года Экономика

Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Компания «Пензенский строитель» будет стремиться сдать в эксплуатацию ЖК «Маяковский», признанный проблемным объектом в связи с банкротством АО «Декор-Трейд», в сентябре 2019 года, при этом в качестве планового срока обозначен декабрь. Об этом сообщил директор ООО «Земстройинвест» Юрий Крячко, выступающий от лица подрядчика.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он отметил, что «стройка ожила» — сейчас на объекте трудятся 72 человека.

По словам Юрия Крячко, на данный момент специалисты заканчивают фасадные работы, занимаются отоплением и электрикой, в ближайшее время будут устранены недочеты, связанные с устройством кровли.

«Привезли на площадку четыре лифта. [...] В конце месяца привезут еще четыре», — уточнил он в ходе выездного совещания на стройплощадке в четверг, 18 апреля.

В свою очередь председатель правительства Пензенской области Николай Симонов подчеркнул, что финансирование осуществляется своевременно.

По его словам, есть определенные проблемы, связанные с ЖСК, но они будут решены.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА «PenzaNews» о степени готовности ЖК «Маяковский», Юрий Крячко пояснил, что сказать это навскидку сложно. Вместе с тем, по его личной оценке, объект завершен примерно на 85%, при этом на момент выхода подрядчика на площадку степень готовности составляла около 70%.

Читайте также

Жалобы на ход строительства ЖК «Маяковский» в Пензе дошли до Генсовета «Единой России»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», приказом Госжилстройтехинспекции Пензенской области от 5 марта 2018 года многоквартирный жилой дом переменной этажности в микрорайоне №4 «Среда» района Сосновка города Пензы был включен в реестр проблемных объектов.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 9 апреля 2018 года акционерное общество «Декор-Трейд» было признано банкротом. В отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден член краснодарской межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Единство» Владимир Виноградов.

В октябре стало известно, что завершать строительство дома будет ООО «Пензенский строитель». Тогда, комментируя планы по вводу объекта в эксплуатацию от лица застройщика, депутат городской думы Юрий Крячко предположил, что это удастся сделать в августе 2019 года.

Примерно в то же время дольщики АО «Декор-Трейд» приняли решение о создании жилищно-строительного кооператива «Маяковский».

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 7 декабря 2018 года права застройщика на проблемный дом со степенью готовности 74% и земельный участок площадью около 14 тыс. кв. метров были переданы ЖСК.

19 декабря переход прав был зарегистрирован в установленном порядке.