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В Пензенской области значительно возросла подростковая преступность

17:42 | 06.08.2019 | Криминал

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Пенза, 6 августа 2019. PenzaNews. Подростки совершили 119 преступлений в Пензенской области за первые шесть месяцев 2019 года, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В Пензенской области значительно возросла подростковая преступность. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В надзорном ведомстве уточнили, что наибольшее количество преступлений, совершенных лицами младше 18 лет, имело место в Пензе — 57, Белинском районе — восемь, в Пензенском — семь, в Колышлейском и Лунинском — по шесть, Каменском и Спасском — по пять, в Заречном — четыре.

«Также увеличилось число несовершеннолетних лиц, совершивших преступления», — отметили в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что среди основных причин, толкающих подростков на нарушение закона, остаются условия семейного воспитания, низкий уровень родительского контроля, слабая организация досуга и негативное влияние окружения.

«Так, 17 преступлений совершено несовершеннолетними в общественных местах в период с 21.00 до 8.00», — отметили в пресс-службе.

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