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В Сердобске ссора между братьями закончилась убийством

10:46 | 25.10.2019 | Криминал

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Сердобск, 25 октября 2019. PenzaNews. 55-летний житель Сердобска Пензенской области обвиняется в убийстве 58-летнего брата. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Сердобске ссора между братьями закончилась убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 13 октября обвиняемый находился дома — в квартире по улице Тюрина в Сердобске. Около 16.00 домой пришел его старший брат, который находился в состоянии алкогольного опьянения. После того, как потерпевший закурил в квартире, родственник сделал ему замечание, попросив не курить дома. На этой почве между ними возник конфликт», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что, по словам обвиняемого, сначала брат применил к нему силу, а в ответ мужчина схватил нож и несколько раз ударил родственника.

«О совершенном убийстве он в тот же вечер сообщил сотрудникам полиции», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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