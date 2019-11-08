Дело по факту халатности со стороны полицейских возбуждено после ДТП в Каменском районе Криминал

Пенза, 8 ноября 2019. PenzaNews. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ «Халатность», в ходе выяснения обстоятельств трагических событий на дороге в Каменском районе, где при оформлении материалов по факту ДТП два человека погибли на месте, а еще один позднее скончался в больнице.

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«По данным следствия, вечером 11 октября 2019 года на 218 км автодороги «Тамбов — Пенза» в границах Каменского района произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По данному сообщению на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. При оформлении материалов водитель «КамАЗа» допустил наезд на двоих гражданских лиц и двоих следователей отдела МВД России по Каменскому району, в результате чего мужчина 1981 года рождения и женщина 1983 года рождения скончались на месте происшествия, а пострадавший следователь отдела полиции умер в больнице 23 октября», — сообщила ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что еще одна пострадавшая – следователь находится в больнице.

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«По факту ДТП органами следственного управления СКР по Пензенской области было незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В ходе расследования проверялись все возможные версии произошедшего, в том числе о неисполнении или ненадлежащем исполнении должностными лицами отдела МВД России по Каменскому району своих обязанностей при работе на месте ДТП», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что в настоящее время принято решение проверить данную версию следственным путем в рамках уголовного дела, возбужденного по факту халатности.

«Будут детально установлены не только все обстоятельства произошедших дорожно-транспортных происшествий, но и дана правовая оценка действиям или бездействию членов следственно-оперативной группы, участвовавших в осмотре места ДТП, и иных должностных лиц отдела МВД России по Каменскому району», — отметила представитель управления.