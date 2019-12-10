В центре Пензы строители начали готовить основание под новый фонтан Криминал

Пенза, 10 декабря 2019. PenzaNews. Строители приступили к устройству основания для новой чаши фонтана на улице Московской в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Penza-gorod.ru

По данным мэрии, работы ведутся в соответствии с графиком.

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В ближайшее время на объект выйдет еще один подрядчик, который приступит к демонтажу подпорных стенок и сооружений, расположенных на Фонтанной площади, а затем займется благоустройством территории.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», демонтажные работы на Фонтанной площади в Пензе стартовали осенью 2019 года.

В октябре на объект вышли специалисты ООО «Техстрой», которым предстоит обустроить сам фонтан.

В декабре заключен контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Возрождение торговый дом», которое должно благоустроить прилегающую территорию.