В Пензе к 15 годам колонии приговорен мужчина, находившийся в розыске 20 лет Криминал

Пенза, 24 декабря 2019. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима назначено в Пензе жителю Саратовской области 1976 года рождения, который признан виновным в совершении трех разбоев и убийства. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она напомнила, что злоумышленник был задержан спустя 20 лет — в июне 2019 года — в Саратовской области, где жил без документов и регистрации.

«Суд установил, что 1 июня 1999 года в ночное время мужчина и трое его знакомых, находясь в Пензе, вооружились пневматическим пистолетом, ножом и кирпичом, остановили на улице Калинина в районе магазина «Универсам» автомобиль «Москвич-2140» и попросили водителя отвезти их к строительному колледжу, где совершили на него нападение. Угрожая водителю пистолетом и ножом, нанеся несколько ударов кирпичом по голове, они требовали от него деньги. Обыскав мужчину, злоумышленники похитили 45 рублей, сувенирный нож, сорвали с шеи золотую цепочку и взяли с панели солнцезащитные очки», — пояснила собеседница агентства.

Наталья Яшина добавила, что затем водителя связали ремнями безопасности и антенным шнуром, накинули ему на голову куртку, поверх нее набросили медицинский жгут, проткнули колеса автомобиля и скрылись с места преступления.

Читайте также

ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Пензе

«Они же на следующий день, вооружившись ножами и средствами маскировки в виде капроновых чулок и шапочки с прорезями для глаз, прибыли к квартире пензенской семьи. Когда девушка открыла дверь, мужчины вошли и стали угрожать ножами, а один из нападавших нанес ее брату удар в лицо. В результате они похитили деньги, спиртное и золотые изделия на общую сумму 7 тыс. 175 рублей», — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, 9 июня 1999 года сообщники вблизи автовокзала в Пензе остановили проезжавшего мимо мужчину, занимавшегося частным извозом, и попросили отвезти их в одно из сел Городищенского района.

«Находясь на дороге, проходящей в лесном массиве, они напали на водителя. При этом подсудимый душил его веревкой, а другой нападавший ножом нанес потерпевшему удар в грудь. Затем они перетащили водителя на заднее сиденье, на его машине отъехали в лесной массив, где потерпевшему были нанесены удары ножом, монтировкой, лопатой по различным частям тела. От острой массивной кровопотери он скончался на месте преступления. С целью сокрытия следов преступления злоумышленники вырыли яму и захоронили погибшего, а принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ-2106» стоимостью более 28 тыс. рублей продали в Саратове», — сообщила представитель суда.

Наталья Яшина отметила, что другие соучастники были осуждены по данному делу еще 7 июля 2000 года.