В Пензе вступил в силу приговор Вениамину Бочкареву Криминал

Пенза, 26 декабря 2019. PenzaNews. Приговор, которым бывшему гендиректору ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамину Бочкареву — племяннику экс-губернатора Василия Бочкарева — назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», вступил в законную силу.

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«Суд установил, что Вениамин Бочкарев, являясь генеральным директором ОАО «АИК Пензенской области», с февраля 2012 года по июль 2014-го допустил нарушения, повлекшие тяжкие последствия в виде лишения троих граждан права на жилое помещение и утраты ими своего единственного жилья в рамках реализации федеральной целевой программы по расселению домов, расположенных на земельных участках в зоне строительства моста через реку Суру, подлежащих изъятию для государственных нужд», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Она пояснила, что, зная о требованиях семьи потерпевших о предоставлении им двух- и однокомнатной квартир, Вениамин Бочкарев заключил с ними договоры мены, включив в них заведомо ложное условие об осуществлении доплаты за них третьей стороной — фирмой-поручителем, однако подготовку и заключение с гражданами договоров поручительства умышленно не организовал.

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«Полученные квартиры были зарегистрированы потерпевшими в установленном законом порядке с наложением обременений, а к ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» перешло право собственности на ранее принадлежавшие гражданам объекты недвижимости на улице Либерсона. В феврале 2014 года потерпевшие обратились в «АИК» с просьбой снять обременения с предоставленных им квартир, однако Вениамин Бочкарев, вопреки ранее установленной договоренности, потребовал доплату в размере 2,2 млн. рублей. Не получив денег, он обратился в суд, который удовлетворил требования о взыскании этой суммы, признании семьи утратившей право пользования жильем и снятии с регистрационного учета», — сказала пресс-секретарь.

Наталья Яшина уточнила, что в результате этих действий люди фактически утратили право на единственное жилье.

«Также в 2014–2015 годах при реализации агентством программ «Дом для молодой семьи в Пензенской области», «Дом для специалистов в сельской местности», «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» генеральный директор Вениамин Бочкарев использовал часть бюджетных инвестиций — более 56 млн. рублей — не по целевому назначению. В результате не были предоставлены займы более 30 семьям на сумму свыше 19 млн. 867 тыс. рублей, не произведена оплата строительной организации за выполненные работы в интересах участников подпрограммы в размере более 454,6 тыс. рублей», — добавила официальный представитель облсуда.

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Она отметила, что своими действиями руководитель «АИК Пензенской области» существенно нарушил права граждан, общества и государства, что повлекло сбой в работе агентства и в реализации программ.

«Свою вину в совершении преступлений Вениамин Бочкарев не признал, однако его причастность доказана материалами дела», — подчеркнула Наталья Яшина.

Пресс-секретарь напомнила, что экс-руководитель акционерного общества приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях сроком на 1 год, а также ему был назначен штраф в 60 тыс. рублей.

«Не согласившись с приговором, осужденный и его адвокат подали апелляционные жалобы. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда, рассмотрев их, изучив материалы дела, вынесла решение об изменении приговора в части исчисления срока и зачета наказания. Квалификация действий Вениамина Бочкарева и назначенное наказание остались прежними. Приговор вступил в законную силу 25 декабря», — резюмировала она.