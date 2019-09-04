В Пензе суд заново начал рассматривать дело в отношении Пашкова и Богунова Криминал

Пенза, 4 сентября 2019. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы начал заново рассматривать уголовное дело в отношении экс-мэра Александра Пашкова, выполнявшего функции советника губернатора Василия Бочкарева, и фактического учредителя ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова, обвиняемых в мошенничестве почти на 97 млн. рублей, выделенных на строительство перинатального центра.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Перед судебным заседанием, назначенным на среду, 4 сентября, Александр Пашков заявил журналистам, что не признает своей вины.

«Настроен доказывать [свою невиновность]. Какие варианты?» — отметил он, добавив, что «это надо делать спокойно, методично», а также «без эмоций».

На вопрос о своей нынешней деятельности Александр Пашков ответил общими словами.

«По образованию строитель, занимаюсь строительством», — пояснил бывший глава администрации Пензы.

Читайте также

Мотогонщики из Пензы отличились на соревнованиях памяти экс-губернатора Бочкарева

По словам Александра Пашкова, нахождение под подпиской о невыезде, как и в целом разбирательство по делу, несколько «сковывает» и давит морально, поскольку нет уверенности в том, как дальше будут развиваться события.

Вместе с тем он выразил надежду на положительный исход.

«Я все-таки думаю, что оснований для нормального решения больше, чем для ненормального», — сказал Александр Пашков.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», перинатальный центр возводился в Пензе по заказу госкорпорации «Ростех». Генеральным подрядчиком являлся «РТ-СоцСтрой». Компания «Сигма» стала субподрядчиком «РТ-СоцСтрой», выиграв соответствующий тендер.

Александр Пашков был задержан сотрудниками ФСБ в декабре 2015 года. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, которую впоследствии суд неоднократно продлевал. Александр Пашков вышел из СИЗО в ноябре 2016 года.

Читайте также

Вениамин Бочкарев приговорен к 2,5 годам колонии

Уголовное дело в отношении Александра Пашкова и Сергея Богунова поступило в суд в августе 2017 года.

4 июня 2018 года Ленинский районный суд Пензы постановил возвратить дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения. Надзорное ведомство с этим не согласилось и обжаловало постановление суда.

2 августа 2019 года стало известно, что президиум Пензенского областного суда удовлетворил кассационное представление замгенпрокурора России Леонида Коржинека об отмене постановления Ленинского районного суда Пензы от 4 июня 2018 года о возвращении прокурору региона Наталье Канцеровой уголовного дела в отношении Александра Пашкова и Сергея Богунова. Дело направили на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы в ином составе суда.