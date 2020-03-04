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В Пензе начали регистрировать случаи мошенничества при продаже медицинских масок

09:41 | 04.03.2020 | Криминал

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Пенза, 4 марта 2020. PenzaNews. Полиция Пензенской области предупредила жителей о новом способе мошенничества, который связан с продажей товаров через интернет.

В Пензе начали регистрировать случаи мошенничества при продаже медицинских масок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«От действий злоумышленников уже пострадала 26-летняя жительница Пензы. На сайте «Юла» она обнаружила объявление о продаже одноразовых медицинских масок и в ходе переписки через мобильное приложение с продавцом договорилась о том, что для оформления заказа необходимо перейти по ссылке и оплатить товар», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, следуя инструкциям злоумышленника, женщина открыла ссылку и в появившемся окне ввела реквизиты своей банковской карты.

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«После этого она обнаружила, что со счета списаны деньги в сумме 41 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В пресс-службе отметили, что продавец перестал выходить на связь и удалил объявление с сайта.

По данному факту проводится проверка.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензе был зафиксирован рост цен на медицинские маски на фоне информации о распространении в мире новой коронавирусной инфекции.

2 марта в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области министр здравоохранения региона Александр Никишин на фоне дефицита одноразовых масок в аптечных сетях предложил жителям региона вспомнить советский опыт и при необходимости самостоятельно изготовить аналог медицинского изделия для личного пользования.

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