Саратовский депутат обвиняется в мошенничестве при реконструкции корпуса завода в Пензе Криминал

Пенза, 4 марта 2020. PenzaNews. Депутат Саратовской городской думы, бывший директор ООО «Саргорстрой» Алексей Полянский предстанет перед судом по обвинению мошенничестве при реконструкции корпуса АО «ПО «Электроприбор», входящего в состав концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех».

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Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. ст. 159 УК РФ «Мошенничество», осуществлялось первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России.

«По данным следствия, в октябре 2017 года в Пензе между одним из госпредприятий и ООО «Саргорстрой» в лице директора Алексея Полянского был заключен контракт на выполнение работ по реконструкции корпуса на общую сумму более 255 млн. рублей. В период с октября по декабрь 2017 года Алексей Полянский, обманывая и злоупотребляя доверием главного инженера предприятия-заказчика, являющегося председателем рабочей комиссии по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по реконструкции корпуса, ссылаясь на финансовые трудности, предложил последнему с целью незаконного авансирования исполнения контракта организовать подписание пакета документов с заведомо ложными сведениями о якобы выполненных работах, поставленных материалах и оборудовании», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой СУ СКР по региону в среду, 4 марта.

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В нем добавляется, что главный инженер предприятия, фамилия которого в пресс-релизе не называется, согласился и организовал подписание руководством акционерного общества документов, на основании которых в декабре 2017 года на счет ООО «Саргорстрой» поступили денежные средства, из них более 21 млн. рублей — за непоставленное оборудование и невыполненные работы.

«Полученными противоправным путем денежными средствами [Алексей] Полянский распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым предприятию имущественный ущерб в особо крупном размере», — отмечается в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что главному инженеру пензенского предприятия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

«В ходе следствия в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на недвижимое имущество и автомашины обвиняемых наложен арест. В настоящее время обвинительное заключение подписано заместителем прокурора Пензенской области, уголовное дело готовится для направления в суд», — говорится в сообщении.