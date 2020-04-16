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Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на ситуацию в Сурске

18:23 | 16.04.2020 | Криминал

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Москва, 16 апреля 2020. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в очередной раз обратил внимание на неоднократно попадавшую в поле зрения СМИ ситуацию в городе Сурске Пензенской области, где в 2014 году в рамках программы по расселению ветхого жилья были построены дома, качество которых вызывает нарекания со стороны граждан. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой СКР в четверг, 16 апреля.

Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на ситуацию в Сурске. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следственным управлением СК России по Пензенской области по данным фактам расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ [«Превышение должностных полномочий»], в настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу», — отмечается в тексте.

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В нем добавляется, что Александр Бастрыкин держит на постоянном контроле ход расследования преступлений, повлекших нарушение жилищных прав граждан.

«В связи с этим председатель Следственного комитета поручил тщательно изучить все озвученные журналистами доводы и доложить о результатах ранее направленных в соответствующие структуры представлений об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и направленных на восстановление прав людей, вынужденных проживать в непригодном жилье, инициировать обращение в органы власти для устранения дефектов, допущенных при строительстве домов, и принять другие правовые меры по разрешению ситуации», — поясняется в сообщении.

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