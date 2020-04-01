Глава СКР отреагировал на сюжет о жилье, построенном в Сурске в 2014 году Криминал

Москва, 1 апреля 2020. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о результатах расследования уголовного дела о нарушениях, допущенных при строительстве в городе Сурске Городищенского района Пензенской области домов по программе расселения аварийного фонда, после выхода на телеканале «РЕН ТВ» сюжета, в котором показано, в каких условиях в настоящее время живут люди.

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«В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что жители города Сурска Пензенской области жалуются на качество домов, которые были построены в 2014 году в рамках программы по переселению из ветхого жилья, но, по словам граждан, для проживания они непригодны — полы провалились, появились трещины в стенах. Отмечается, что люди неоднократно обращались к чиновникам, однако решения проблем до сих пор добиться не могут», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Следственного комитета России.

В нем уточняется, что расследованием уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», занималось следственное управление СКР по Пензенской области.

«Председатель Следственного комитета [Александр Бастрыкин] поручил руководству территориального следственного органа доложить о проведенном комплексе следственных действий и принятых мерах по восстановлению нарушенных прав граждан», — отмечается в тексте.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в апреле 2017 года следственные органы СКР по Пензенской области на основании материалов, поступивших из регионального управления ФСБ России, возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами администрации Городищенского района, в действиях которых усматривались признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Геннадий Березин, занимавший на тот момент должность главы администрации Городищенского района, претензии со стороны правоохранительных органов никак не комментировал. В сентябре 2017 года его полномочия были прекращены в связи с истечением срока контракта.

26 января 2018 года заместитель прокурора Пензенской области Роман Сигаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Геннадия Березина, в соответствии с которым экс-чиновнику вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». После этого материалы были переданы в Городищенский районный суд.

Согласно размещенным на сайте суда сведениям, в мае 2018 года дело было возвращено в прокуратуру в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения.

Впоследствии аналогичное постановление было вынесено в ноябре 2018 года.

В третий раз суд решил возвратить дело в прокуратуру 31 октября 2019 года.