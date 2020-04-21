Обнародованы детали покушения на убийство женщины в Шемышейке Криминал

Пенза, 21 апреля 2020. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов восстановили картину конфликта в рабочем поселке Шемышейка Пензенской области, где 21 марта было совершено покушение на убийство женщины 1983 года рождения.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пензенской области

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, в тот день прибывшие на вызов стражи порядка обнаружили женщину с телесными повреждениями на пороге дома.

«При выяснении обстоятельств случившегося сотрудники полиции установили, что потерпевшая находилась в гостях у соседей вместе с сожителем. Участники застолья распивали спиртные напитки. Когда между сожителями возникла ссора, они вышли в коридор, чтобы выяснить отношения. В ходе разговора мужчина ударил женщину ножом. Действиям злоумышленника помешали хозяева дома, которые выбежали в коридор и отняли у него орудие преступления», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что злоумышленник убежал и закрылся в своем доме, где впоследствии был обнаружен с телесными повреждениями и затем госпитализирован.

Читайте также

В Пензенской области выросло число преступлений

«Полицейские установили, что подозреваемый – житель поселка Шемышейка 1984 года рождения по месту жительства характеризовался положительно. Около 10 лет назад он привлекался к уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности жилища, однако на протяжении последних нескольких лет вел спокойный образ жизни и не допускал нарушений закона. За несколько дней до случившегося между сожителями произошел скандал. Женщина уехала в свою деревню, а подозреваемый начал употреблять алкоголь», — сказали в УМВД.

В управлении отметили, что в день преступления мужчина пришел к соседям, а во время распития спиртного позвонил сожительнице и пригласил ее присоединиться к их компании.

«Женщина приехала, и застолье продолжили вчетвером. В этот момент между подозреваемым и потерпевшей произошёл конфликт», — сообщили в полиции.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.