EN
16:33:36 Вторник, 21 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано около 53 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 180

Пенсионерка стала жертвой мошенничества в надежде получить выплату в связи с самоизоляцией

14:15 | 21.04.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 21 апреля 2020. PenzaNews. 71-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенничества, поверив в возможность получения денежной выплаты в связи с необходимостью соблюдения самоизоляции в рамках режима повышенной готовности, введенного в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Пенсионерка стала жертвой мошенничества в надежде получить выплату в связи с самоизоляцией. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В социальной сети «Одноклассники» от неизвестного ранее пользователя она получила запрос на добавление в друзья. Пожилая женщина приняла заявку. Незнакомка написала, что является сотрудником известного банка. По ее словам, собеседнице в связи с коронавирусной инфекцией и нахождением пенсионерки в самоизоляции якобы полагается компенсация в размере 10 тыс. рублей. Пожилая женщина поверила этому и по просьбе неизвестной под предлогом перечисления денег назвала реквизиты своей банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после этого со счета пенсионерки было списано 4,5 тыс. рублей.

По данному факту организована проверка.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 30 марта предусмотрена самоизоляция людей в возрасте старше 65 лет, с 31 марта — большинства жителей региона.

Новости партнеров
Читайте также
Вынесен приговор по делу о ДТП под Сердобском, где иномарка насмерть сбила ребенка Пензенский драмтеатр вместе с драматургами запустил проект «Из-под пера онлайн»
В Пензе синхронизированы работы по ремонту дорог и сетей Заключительный этап олимпиады школьников в очном формате проводиться не будет
В Пензенской области проведено более 20 тыс. тестов на коронавирус Обнародованы детали покушения на убийство женщины в Шемышейке
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement