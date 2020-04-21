Пенсионерка стала жертвой мошенничества в надежде получить выплату в связи с самоизоляцией Криминал

Пенза, 21 апреля 2020. PenzaNews. 71-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенничества, поверив в возможность получения денежной выплаты в связи с необходимостью соблюдения самоизоляции в рамках режима повышенной готовности, введенного в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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«В социальной сети «Одноклассники» от неизвестного ранее пользователя она получила запрос на добавление в друзья. Пожилая женщина приняла заявку. Незнакомка написала, что является сотрудником известного банка. По ее словам, собеседнице в связи с коронавирусной инфекцией и нахождением пенсионерки в самоизоляции якобы полагается компенсация в размере 10 тыс. рублей. Пожилая женщина поверила этому и по просьбе неизвестной под предлогом перечисления денег назвала реквизиты своей банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после этого со счета пенсионерки было списано 4,5 тыс. рублей.

По данному факту организована проверка.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 30 марта предусмотрена самоизоляция людей в возрасте старше 65 лет, с 31 марта — большинства жителей региона.