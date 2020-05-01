В Пензе бывший сотрудник МЧС обвиняется в получении взятки Криминал

Пенза, 1 мая 2020. PenzaNews. Бывший старший дознаватель отдела надзорной деятельности главного управления МЧС России по Пензенской области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, 22 апреля 2020 года старший дознаватель отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области получил от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку в размере 100 тыс. рублей за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту пожара в квартире жилого дома в Пензе, причиной которого явились неосторожные действия работников данной организации», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что непосредственно после передачи денег старший дознаватель был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления», — пояснила Татьяна Махницкая.