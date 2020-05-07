Суд в Саратове отменил постановление о возвращении прокурору дела в отношении Березина Криминал

Саратов, 7 мая 2020. PenzaNews. Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил постановление Городищенского районного суда от 31 октября 2019 года о возвращении в прокуратуру Пензенской области в порядке ст. 237 УПК РФ уголовного дела в отношении бывшего главы администрации района Геннадия Березина, который обвиняется в превышении должностных полномочий, а также апелляционное постановление судебной коллегии по уголовным делам Пензенского областного суда от 15 января 2020, которым постановление суда первой инстанции было оставлено без изменения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она отметила, что тем самым удовлетворено кассационное представление прокуратуры Пензенской области.

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«Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — добавила Светлана Артамонова.

Бывший глава администрации Городищенского района Пензенской области Геннадий Березин обвиняется в том, что в 2013–2015 годах посредством подчиненных с нарушением законодательства выделил строительным организациям в городе Сурске земельные участки под возведение жилых домов малой этажности и утвердил муниципальные контракты по завышенной стоимости.

Согласно обвинительному заключению, построенные восемь домов не отвечали требованиям законодательства, однако жилье было принято, включено в реестр муниципальной собственности и распределено среди участников программы переселения граждан из аварийного жилья.