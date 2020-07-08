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В Пензе подросток подозревается в краже денег из квартиры знакомых

09:44 | 08.07.2020 | Криминал

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Пенза, 8 июля 2020. PenzaNews. Юноша 2002 года рождения подозревается в краже денег из квартиры знакомых в Пензе.

В Пензе подросток подозревается в краже денег из квартиры знакомых. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в октябре 2019 года дома у подозреваемого приятель оставил ключи от квартиры. Подросток обнаружил их, но знакомому об этом не сказал. Впоследствии — с октября по январь — несовершеннолетний, зная, что в определенные часы жильцы квартиры отсутствуют, несколько раз с помощью найденных ключей незаконно проникал в жилище и похищал денежные средства», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что в общей сложности были украдены 55 тыс. рублей и мобильный телефон.

«Ранее подросток уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления», — отметила собеседница агентства.

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