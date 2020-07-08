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Житель Пензы осужден за убийство соседа

13:22 | 08.07.2020 | Криминал

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Пенза, 8 июля 2020. PenzaNews. 47-летний житель Пензы признан судом виновным в убийстве своего соседа.

Житель Пензы осужден за убийство соседа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 2 апреля к злоумышленнику и его сожительнице в комнату дома на улице Докучаева в Пензе в гости пришел сосед. До вечера компания распивала спиртные напитки. Около 22.00 мужчина попросил гостя, чтобы тот ушел домой, однако последний отказался. Между ними завязался конфликт, переросший в драку. Злоумышленник нанес соседу не менее пяти ударов руками по голове и рукам, отчего тот упал на пол, а затем схватил нож и ударил его в область живота», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что от полученных травм потерпевший скончался в больнице 4 апреля.

«Мужчине 1972 года рождения назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.

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