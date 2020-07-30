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В Пензе возбуждено дело по факту гибели электромонтера в результате падения столба

09:54 | 30.07.2020 | Криминал

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Пенза, 30 июля 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели электромонтера 1969 года рождения в результате падения столба в микрорайоне Терновка города Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Пензе возбуждено дело по факту гибели электромонтера в результате падения столба. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночное время 21 июля четверо электромонтеров одной из коммерческих организаций Пензы прибыли на улицу Осоавиахимовскую для производства работ по ремонту поврежденной опоры контактной троллейбусной сети. В отсутствие должного контроля со стороны уполномоченных лиц за ходом и безопасностью проведения ремонтных работ, вследствие задевания мимо проезжавшим грузовым тягачом провисшего провода контактной троллейбусной сети ранее упавшая опора сдвинулась с места и причинила телесные повреждения находившемуся рядом с ней потерпевшему», — сказали в ведомстве.

В управлении добавили, что пострадавший был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — пояснили в пресс-службе.

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