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Житель Пензы лишился 550 тыс. рублей, согласившись помочь вычислить мошенника

09:25 | 18.09.2020 | Криминал

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Пенза, 18 сентября 2020. PenzaNews. 36-летний житель Пензы лишился 550 тыс. рублей, согласившись помочь незнакомцу вычислить мошенника среди работников банка. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Житель Пензы лишился 550 тыс. рублей, согласившись помочь вычислить мошенника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ему позвонил неизвестный, который назвался сотрудником службы безопасности банка. Он попросил мужчину принять участие в операции «Нечестный сотрудник», чтобы вычислить работника финансового учреждения, совершающего противоправные действия. Звонивший пояснил, что для этого необходимо обнулить текущий лицевой счет и зачислить деньги на вновь открытый», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что пензенец поверил незнакомцу, снял со счета 550 тыс. рублей и перевел деньги в другой банк.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в пресс-службе.

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