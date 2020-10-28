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В Пензенской области три человека задержаны по подозрению в сбыте марихуаны

09:02 | 28.10.2020 | Криминал

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Пенза, 28 октября 2020. PenzaNews. Уроженцы Белинского района Пензенской области — двое мужчин и женщина — задержаны по подозрению в незаконном сбыте марихуаны.

В Пензенской области три человека задержаны по подозрению в сбыте марихуаны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что марихуану они выращивали в Белинском районе, после чего доставляли ее на территорию Пензы. В квартире, которую они снимали в областном центре, молодые люди расфасовывали наркотическое средство по пакетикам и в дальнейшем оборудовали тайники с закладками на территории города», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве уточнили, что при обыске в квартире злоумышленников было изъято более 1 кг наркотического средства, что составляет свыше тысячи разовых доз.

«Подозреваемые свою вину полностью признали и в содеянном раскаялись. По словам девушки, молодые люди занимались противоправной деятельностью около трех месяцев», — сказали в полиции.

В пресс-службе уточнили, что в отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

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