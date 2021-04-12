Кузнечанин обвиняется в легализации денежных средств, полученных преступным путем Криминал

Кузнецк, 12 апреля 2021. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1995 года рождения, который занимает должности генерального директора строительной компании и вице-президента молодежной общественной организации, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Следствием установлено, что молодой человек в декабре 2020 года получил от двух организаций, зарегистрированных на территории Москвы и Московской области, денежные средства за выполнение строительных работ по возведению опор моста, расположенного на территории Московской области. Изначально у обвиняемого не было намерений исполнить свои обязательства перед заказчиками», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что, согласно материалам дела, после поступления денег на расчетный счет строительной компании кузнечанин перевел часть суммы в НКО, вице-президентом которой он является.

«Под видом оплаты членских взносов, оказания спонсорской помощи он снял более 2 млн. рублей, которые потратил на личные нужды. Данная сумма была использована мужчиной для приобретения одежды, продуктов питания, проживания в гостиницах, оплаты дорожных расходов», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что в конце декабря 2020 года представители фирмы-заказчика обратились в полицию в связи с невыполнением обязательств по выполнению строительных работ.

«Обвиняемый свою вину признал и в содеянном раскаялся», — уточняется в тексте.