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Кузнечанин обвиняется в легализации денежных средств, полученных преступным путем

14:01 | 12.04.2021 | Криминал

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Кузнецк, 12 апреля 2021. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1995 года рождения, который занимает должности генерального директора строительной компании и вице-президента молодежной общественной организации, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Кузнечанин обвиняется в легализации денежных средств, полученных преступным путем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием установлено, что молодой человек в декабре 2020 года получил от двух организаций, зарегистрированных на территории Москвы и Московской области, денежные средства за выполнение строительных работ по возведению опор моста, расположенного на территории Московской области. Изначально у обвиняемого не было намерений исполнить свои обязательства перед заказчиками», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что, согласно материалам дела, после поступления денег на расчетный счет строительной компании кузнечанин перевел часть суммы в НКО, вице-президентом которой он является.

«Под видом оплаты членских взносов, оказания спонсорской помощи он снял более 2 млн. рублей, которые потратил на личные нужды. Данная сумма была использована мужчиной для приобретения одежды, продуктов питания, проживания в гостиницах, оплаты дорожных расходов», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что в конце декабря 2020 года представители фирмы-заказчика обратились в полицию в связи с невыполнением обязательств по выполнению строительных работ.

«Обвиняемый свою вину признал и в содеянном раскаялся», — уточняется в тексте.

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