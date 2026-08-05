«Ростелеком» за 10 лет построил 10 тыс. км оптики в частном секторе Пензенской области Связь и ИТ

Пенза, 5 августа 2026. PenzaNews. «Ростелеком» за 10 лет проложил 10 тыс. км волоконно-оптических линий связи в частном секторе Пензенской области, цифровые сервисы компании стали доступны в 70 тыс. домохозяйств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы провайдера.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, 10 лет назад работа в данном направлении начиналась с частных домов в пригороде Пензы, а затем оптика пришла в районные центры и отдаленные села.

«Наша сеть охватывает почти 100 населенных пунктов. Каждый год «Ростелеком» подключает к оптоволокну еще 30-40 новых сел и деревень. Мы всегда работаем адресно: запуск любого проекта начинается с заявок от людей. Если спрос высокий, наши бригады сразу выходят на монтаж. Так было, например, в селе Радищево», — пояснил он.

В свою очередь министр цифрового развития и связи Пензенской области Максим Изосимов подчеркнул, что проложить 10 тыс. км оптики за десятилетие — серьезное достижение для региона.

«Работа провайдера в таком темпе позволяет ежегодно подключать все больше поселков к быстрому проводному интернету. Он нужен людям, чтобы работать, учиться онлайн, отдыхать и смотреть кино в хорошем качестве. Мы видим, откуда поступает больше всего обращений, собираем эти адреса в единый список и передаем его операторам связи для включения в план работ на ближайший год», — сказал министр, слова которого приводятся в сообщении.

В нем указано, что провайдер проведет пресс-тур «Оптическое путешествие с «Ростелекомом», чтобы показать возможности современной сети.

«С августа по сентябрь журналисты и представители Минцифры региона посетят села Радищево и Наровчат, а также город Каменку. [...] Населенные пункты выбраны неслучайно. Каменка известна своей промышленной историей и брендом воды «Кувака», Наровчат хранит память о бывшей столице Золотой Орды — городе Мохши, а Радищево связано с именем известного писателя. С помощью скоростного интернета можно развивать здесь туризм: оснащать экспозиции местных музеев современными мультимедийными гидами и внедрять онлайн-бронирование экскурсий», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что в День интернета, 30 сентября, в доме молодежи в Пензе участники пресс-тура поделятся историями жителей, покажут кадры подключения частных домов к сети и вместе со спикерами обсудят планы развития связи в селах.