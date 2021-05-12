Второе уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом и фурой под Пензой Криминал

Пенза, 12 мая 2021. PenzaNews. Уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» возбуждено по факту произошедшего на федеральной трассе М5 «Урал» в Пензенской области ДТП с участием автобуса и фуры, в результате которого погибла девочка-подросток, а еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По предварительным данным, индивидуальный предприниматель Бессоновского района оказывал услугу по перевозке пассажиров по маршруту «Пенза-I — село Кижеватово» автобусом «ПАЗ» под управлением водителя – мужчины 1978 года рождения, который 10 мая 2021 года в 20.30 на 650 километре федеральной автодороги «Урал» допустил дорожно-транспортное происшествие», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что ДТП унесло жизни девочки 2005 года рождения, еще восемь человек 1990–2004 годов рождения получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

«В настоящее время следователями проводится комплекс действий, направленных на установление причин произошедшего. Изъята документация», — пояснили в СУ СКР.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Задержан водитель фуры. По предварительным данным, он, не справившись с управлением, произвел наезд на пассажирский автобус «ПАЗ», из которого в момент столкновения происходила высадка пассажиров.