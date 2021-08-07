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Дело экс-главы пензенского УФНС передано в суд

09:26 | 07.08.2021 | Криминал

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Пенза, 7 августа 2021. PenzaNews. Уголовное дело по обвинению бывшего руководителя УФНС России по Пензенской области Юрия Калабина в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, расследование которого осуществлялось при взаимодействий сотрудников региональных управлений СКР и ФСБ, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дело экс-главы пензенского УФНС передано в суд. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в период с августа 2016 года по декабрь 2017-го руководитель управления ФНС России по Пензенской области, обладая информацией о наличии признаков уклонения одного из обществ с ограниченной ответственностью от уплаты налогов, не организовал проведение выездной налоговой проверки деятельности данной организации», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СКР по региону.

В нем добавляется, что действия главы УФНС повлекли непоступление в доход государства налога на добавленную стоимость (НДС), подлежащего уплате юрлицом за два квартала 2015 года, в размере свыше 42 млн. рублей, а также пени и штрафа — в общей сложности более 19 млн. рублей.

«По факту неуплаты обществом с ограниченной ответственностью налога на добавленную стоимость следственным управлением расследовано уголовное дело, в рамках которого задолженность по налоговым обязательствам в сумме более 42 млн. рублей погашена», — отмечается в пресс-релизе.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Юрий Калабин занимал должность руководителя управления ФНС России по Пензенской области с февраля 2013 года.

В середине апреля 2021 года он был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками регионального УФНС. По месту его работы и жительства были проведены обыски, изъята служебная документация.

Суд избрал в отношении Юрия Калабина меру пресечения в виде домашнего ареста.

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