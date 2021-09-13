Суд переквалифицировал действия мужчины, предложившего 2 млн. рублей взятки сотруднику УФСИН Криминал

Пенза, 13 сентября 2021. PenzaNews. Пензенский областной суд, который в апелляционном порядке рассмотрел жалобы жителя Москвы, осужденного за дачу взятки сотруднику регионального управления ФСИН России, его защитника, а также представление прокурора Первомайского района Пензы, переквалифицировал действия мужчины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

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В нем поясняется, что, согласно материалам уголовного дела, мужчина, будучи братом человека, отбывающего наказание в пензенской колонии за наркопреступление, предложил сотруднику УФСИН взятку в размере 2 млн. рублей за совершение незаконных действий в отношении родственника: улучшение условий отбывания наказания, обеспечение возможности пользования средствами связи и иное личное покровительство; однако работник ведомства проинформировал свое руководство о противоправных действиях злоумышленника, поэтому дальнейший процесс передачи взятки проходил в рамках оперативно- разыскных мероприятий.

Из сообщения следует, что житель Москвы был задержан сотрудниками УФСББ России по Пензенской области 19 января 2021 года после передачи первой части суммы — 1 млн. рублей.

«Свою вину подсудимый признал полностью», — уточняется в пресс-релизе.

В нем напоминается, что с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств мужчине было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима со штрафом в размере 2 млн. рублей.

«Рассмотрев поступившие на приговор жалобы и представление, судебная коллегия по уголовным делам с учетом всех обстоятельств дела переквалифицировала действия с оконченного преступления «дача взятки» на неоконченное «покушение на дачу взятки», так как, согласно п. 12 постановления пленума Верховного суда РФ от 9 июля 2013 года №24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», [...] в случае если должностное лицо отказалось принять взятку, действия лица, непосредственно направленные на их передачу, подлежат квалификации как покушение на преступление», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что в связи с переквалификацией преступления мужчине назначено новое наказание в виде 6 лет лишения свободы, при этом размер штрафа оставлен прежним.

«Приговор вступил в законную силу», — подчеркивается в тексте.