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За подачу хлора в бассейн Нижнего Ломова, где отравились дети, отвечала автоматика

09:55 | 25.04.2021 | Происшествия

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Нижний Ломов, 25 апреля 2021. PenzaNews. Регулирование подачи хлора в бассейн «Волна» города Нижнего Ломова Пензенской области, где отравились дети, осуществлялось автоматически. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко, который накануне выехал на место происшествия.

За подачу хлора в бассейн Нижнего Ломова, где отравились дети, отвечала автоматика. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оборудование, которое стояло в бассейне, установлено 2 года назад, то есть это новое оборудование. Оно обслуживалось организацией, которая имела лицензию. Все процессы, связанные с подачей хлора и подготовкой воды, регулировала автоматика. Последнее обследование аппаратуры проводилось в апреле этого года», — сказал он.

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Олег Мельниченко добавил, что, по уточненным данным, в больницы Пензы доставлены восемь детей, а не семь, как сообщалось ранее; остальные госпитализированы в нижнеломовскую межрайонную больницу.

«Благодаря слаженной работе сотрудников бассейна и тренера, который проводил тренировку детей, обошлось без жертв», — отметил глава региона.

Он пояснил, что после произошедшего бассейн закрыт.

«Проводятся следственные действия. Что касается дальнейшего решения по открытию бассейна «Волна» в Нижнем Ломове, оно будет приниматься после анализа состояния оборудования, которое там установлено», — цитирует врио губернатора пресс-служба облправительства.

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