В Пензе возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности Криминал

Пенза, 22 мая 2023. PenzaNews. Уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы в связи с совершением преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», возбуждено в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, не позднее 1 марта 2021 года 37-летний житель города Пензы создал организованную преступную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности и сокрытия от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам. Организатор преступной группы распределял роли и полномочия среди ее участников, контролировал деятельность по образованию «технических» организаций и открытию для них счетов в банках, привлечению клиентов, готовых воспользоваться услугами нелегального «банка» за комиссионное вознаграждение, контролировал процесс обналичивания денежных средств», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что за услуги по обналичиванию денежных средств была установлена комиссия в размере не менее 8% от суммы, подлежащей обналичиванию.

«Для осуществления незаконной банковской деятельности члены преступной группы создавали так называемые «технические» фирмы, обеспечивая возможность их дистанционного банковского обслуживания, заключали фиктивные договоры. Для придания видимости законности проводимых банковских операций изготавливались и направлялись в банки поддельные распоряжения о переводе денежных средств. Впоследствии соучастники преступления передавали клиентам незаконного «банка» обналиченные денежные средства за вычетом комиссионного вознаграждения. В период с марта 2021 года по сентябрь 2022 года участниками преступной группы от незаконной банковской деятельности получен доход в размере более 16 млн. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время пятерым фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности.

«Следователями выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения экономического преступления, круга лиц, причастных к незаконной банковской деятельности, и закрепление доказательственной базы», — указано в пресс-релизе.