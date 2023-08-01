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Жительница Сердобска в надежде заработать на инвестициях лишилась более полумиллиона рублей

09:51 | 01.08.2023 | Криминал

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Пенза, 1 августа 2023. PenzaNews. Жительница Сердобска Пензенской области 1969 года рождения лишилась более полумиллиона рублей в надежде заработать на инвестициях.

Жительница Сердобска в надежде заработать на инвестициях лишилась более полумиллиона рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, женщина увидела в интернете объявление о заработке и перешла по ссылке на сайт, где оставила свои контакты для связи; через некоторое время ей позвонил незнакомец и сообщил, что для получения максимальной прибыли на биржевой торговле необходимо пополнить счет на 40 тыс. рублей.

«В дальнейшем звонивший вновь попросил пополнить счет и уверил женщину, что окажет содействие при выводе денежных средств. Так как у заявительницы не было финансов, она подала заявку на оформление онлайн-кредита и получила денежные средства. После этого гражданка перевела на счет злоумышленников [...] более 520 тыс. рублей. Пытаясь вывести заработанное, местная жительница осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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