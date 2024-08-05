Уголовное дело возбуждено против жителя Пензы, который незаконно хранил порох Криминал

Пенза, 5 августа 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ возбуждено в отношении жителя Пензы, который незаконно хранил в своей квартире порох.

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«Сотрудниками УМВД России по городу Пензе была получена информация о том, что местный житель 1985 года рождения незаконно хранит у себя в квартире взрывчатые вещества. При проверке информация подтвердилась. По месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли пачку пороха», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что, согласно заключению эксперта, изъятое является промышленно изготовленным взрывчатым веществом массой около 450 граммов.

«Мужчина пояснил, что порох он приобрел, когда имел разрешение на хранение и ношение оружия. После аннулирования лицензии порох он решил оставить у себя, при этом зная, что это незаконно. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сказано в тексте.