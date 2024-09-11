Приговор Григорию Кабельскому, получившему 9 лет колонии строгого режима по делу о взятках, вступил в законную силу Криминал

Пенза, 11 сентября 2024. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым бывший министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский осужден за получение взяток в крупном и особо крупном размерах к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере 5,5 млн. рублей, вступил в законную силу.

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Как сообщает пресс-служба Пензенского областного суда, в среду, 11 сентября, судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела три апелляционные жалобы защитника экс-чиновника.

«Выражая несогласие с приговором, защитник просил его отменить, постановить оправдательный приговор, а в случае, если доводы защиты об отмене приговора не будут приняты судом апелляционной инстанции, изменить приговор и назначить более мягкое наказание», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что суд первой инстанции признал Григория Кабельского виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

«Суд установил, что в период с апреля 2020 года по октябрь 2021 года Кабельский получал взятки за общее покровительство от двух предпринимателей, занимавшихся в Пензе организацией спортивных турниров и продажей их видеотрансляций. Общая сумма взяток — более 1,2 млн. рублей. Его незаконные действия заключались в оказании помощи в поиске и предоставлении дополнительных спортивных помещений для проведения турниров, в том числе на долгосрочной основе и в ночное время, решении вопросов по установке оборудования для обеспечения видеотрансляций, обеспечении спортивным инвентарем, включении проводимых турниров в единый календарный план спортивных мероприятий с целью придания им характера официальных спортивных мероприятий, организации вакцинации спортсменов, участвующих в турнирах. 15 октября 2021 года Кабельский был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении очередной взятки», — напоминается в тексте.

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В сообщении отмечается, что бывший министр свою вину не признал.

В нем также указано, что, в соответствии с приговором суда, Григорий Кабельский лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 6 лет.

«В результате рассмотрения жалоб судебная коллегия [Пензенского областного суда] вынесла определение об отказе в их удовлетворении. Приговор оставлен без изменения», — указано в пресс-релизе.