Суд перенес на 5 ноября рассмотрение просьбы Бориса Шпигеля об освобождении от отбывания наказания Криминал

Пенза, 28 октября 2024. PenzaNews. Преображенский суд Москвы перенес на 5 ноября рассмотрение просьбы бывшего сенатора от Пензенской области, бизнесмена Бориса Шпигеля, получившего 11 лет колонии строгого режима по делу о взятках, освободить его от отбывания наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья. Об этом сообщает ТАСС.

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Как уточнили в пресс-службе суда, по делу назначена дополнительная медицинская экспертиза состояния здоровья осужденного.

«Представители прокуратуры попросили суд о проведении дополнительной медицинской комиссии в отношении Шпигеля, так как посчитали результаты последней экспертизы неактуальными. Следующее заседание назначено на 10.00 5 ноября», — сказала агентству представитель суда.

Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме.

Борис Шпигель ранее неоднократно заявлял, что страдает тяжелыми хроническими заболеваниями. Из-за состояния его здоровья процесс над ним шел по видеосвязи из СИЗО.

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Борис Шпигель лишен наград Пензенской области

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 января Измайловский суд Москвы огласил приговор экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, бывшему сенатору, председателю совета директоров ООО «Биотэк» Борису Шпигелю и другим фигурантам уголовного дела о взятках.

Иван Белозерцев получил 12 лет колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Бывший сенатор, председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель приговорен к 11 годам за дачу взятки в особо крупном размере.

Ивану Белозерцеву и Борису Шпигелю также назначены штрафы в размере более 450 млн. рублей каждому.

Оба лишены госнаград.

Кроме того, Ивану Белозерцеву запрещено занимать должности в органах государственной власти в течение 10 лет.

Евгения Шпигель — супруга Бориса Шпигеля — признана виновной в даче взятки в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 млн. рублей.

Генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков также приговорен к 8,5 годам лишения свободы за дачу особо крупной взятки. Помимо этого, он должен заплатить штраф в размере 60 млн. рублей.

Родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков признаны виновными в посредничестве во взяточничестве. Им назначено по 7,5 лет лишения свободы.