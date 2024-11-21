Прокуратура попросила напомнить Борису Шпигелю о штрафе в 450 млн. рублей Криминал

Пенза, 21 ноября 2024. PenzaNews. Прокуратура обратилась в суд с просьбой указать бывшему сенатору от Пензенской области, бизнесмену Борису Шпигелю, освобожденному от отбывания наказания в связи с состоянием здоровья, об оставшемся у него штрафе в размере 450 млн. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Олега Сорокина.

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«Прокуратура просит Мосгорсуд в своем апелляционном представлении изменить решение Преображенского суда Москвы, который не указал, что такие дополнительные виды наказания, как штраф, по приговору Измайловского районного суда исполняются Борисом Шпигелем в установленном законом порядке. Само решение об освобождении от отбывания наказания в связи с состоянием здоровья прокуратура считает законным и в этой части не обжаловала», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время будет решен вопрос о проведении Борису Шпигелю операции.

«В тот же день, когда суд удовлетворил нашу просьбу об освобождении Бориса Шпигеля, на карете скорой помощи его доставили из СИЗО в одну из столичных клиник и положили в реанимацию, где к настоящему времени состояние нашего подзащитного стабилизируется», — добавил адвокат.

Ранее Олег Сорокин пояснил ТАСС, что все арестованные у Бориса Шпигеля в ходе предварительного следствия печатные издания будут реализованы для погашения штрафа, назначенного судом в качестве дополнительного наказания.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 января Измайловский суд Москвы огласил приговор экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, бывшему сенатору, председателю совета директоров ООО «Биотэк» Борису Шпигелю и другим фигурантам уголовного дела о взятках.

Иван Белозерцев получил 12 лет колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Бывший сенатор, председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель приговорен к 11 годам за дачу взятки в особо крупном размере.

Ивану Белозерцеву и Борису Шпигелю также назначены штрафы в размере более 450 млн. рублей каждому.

Оба лишены госнаград.

Кроме того, Ивану Белозерцеву запрещено занимать должности в органах государственной власти в течение 10 лет.

Евгения Шпигель — супруга Бориса Шпигеля — признана виновной в даче взятки в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 млн. рублей.

Генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков также приговорен к 8,5 годам лишения свободы за дачу особо крупной взятки. Помимо этого, он должен заплатить штраф в размере 60 млн. рублей.

Родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков признаны виновными в посредничестве во взяточничестве. Им назначено по 7,5 лет лишения свободы.